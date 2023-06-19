Психолог Маркович посоветовала разобраться во внутренних конфликтах, чтобы преодолеть апатию

Системный психолог Открытого университета «Симург» Вания Маркович рассказала, как повысить психологическую устойчивость и справиться с апатией.

«На самом деле причина, по которой появляется апатия, — это внутренний конфликт, который настолько сильно обострился, что человек не может с ним справиться. Самый верный способ выйти из этого конфликта — наладить связь с самим собой», — объяснила она в интервью «Российской газете».

По её словам, нужно узнать себя, понять свои истинные ценности и цели, это придаст сил, появится энергии для жизни.

Психолог посоветовала взять на себя ответственность за собственную жизнь, не забывать о благодарности — своей семье, традициям и ценностям, не стесняться просить о помощи, а также помогать другим.

«Пусть ваша жизнь будет наполнена смыслом, и помните: чем больше вы осознаёте свои мысли и поступки — тем больше вам подвластен внутренний мир. И тем больше вы можете управлять своим состоянием по отношению к внешним событиям», — заключила Маркович.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.