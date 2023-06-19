Воробьёв заявил о недопустимости заброшенных строек в центре городов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о недопустимости долгостроев и давно заброшенных строек в центре городов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Жителей справедливо беспокоят все долгострои и заброшенные стройки, особенно когда эта нелепость, позволю так сказать, — в центре городов. Последняя поездка — в Ступино. Там мы строим школу, но прямо рядом стоит недостроенный торговый центр, где дети так или иначе попадают на площадку, что угрожает здоровью и безопасности», — сказал Воробьёв на заседании правительства региона.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась в Павловском Посаде, где на центральной привокзальной площади долгое время стоит заброшенное здание.

Как добавил губернатор, в большинстве случаев это судебные процедуры, где важную роль играет взаимодействие глав городских округов с правительством региона.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв рассказал жителям Одинцовского округа о строительстве спортивных объектов.