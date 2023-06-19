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В Бронницах построили новый современный автовокзал

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В Бронницах завершили строительство нового современного автовокзала, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
В Бронницах построили новый современный автовокзал
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«Это важное, центральное место. Знаю, что благоустроили площадь. Сегодня современный комплекс работает на территории небольшого, но очень дорогого для нас города», — сказал губернатор.

По его словам, важно, чтобы при сдаче таких объектов была максимальная эффективность с точки зрения соблюдения стандартов и возможностей малого бизнеса на цивилизованном уровне предоставлять услуги жителям.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о ходе строительства двух участков МСД.

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