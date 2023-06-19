В Бронницах построили новый современный автовокзал
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Об этом сообщает «Радио 1».
«Это важное, центральное место. Знаю, что благоустроили площадь. Сегодня современный комплекс работает на территории небольшого, но очень дорогого для нас города», — сказал губернатор.
По его словам, важно, чтобы при сдаче таких объектов была максимальная эффективность с точки зрения соблюдения стандартов и возможностей малого бизнеса на цивилизованном уровне предоставлять услуги жителям.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о ходе строительства двух участков МСД.