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Депутат Чаплин назвал порядок оформления в собственность бесхозной дачи

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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель союза дачников Никита Чаплин рассказал, как оформить на себя бесхозную дачу, если не удаётся найти её владельца.
Депутат Чаплин назвал порядок оформления в собственность бесхозной дачи
  • Gettyimages.ru

По закону бесхозяйным считается объект недвижимости, у которого нет владельца. При этом бесхозяйной вещью может быть признано только здание (например, дом), земельный участок под эту категорию не подпадает, уточнил депутат в беседе с «Российской газетой».

Сведения о таком объекте должны быть внесены в ЕГРН (сделать это должен муниципалитет). Через год после постановки бесхозяйной недвижимости на учёт муниципалитет вправе обратиться в суд, чтобы признать объект муниципальной собственностью.

«И после этого землю вместе с домом можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить», — объяснил Чаплин.

Ранее Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.

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