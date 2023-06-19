Депутат Чаплин назвал порядок оформления в собственность бесхозной дачи

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель союза дачников Никита Чаплин рассказал, как оформить на себя бесхозную дачу, если не удаётся найти её владельца.

По закону бесхозяйным считается объект недвижимости, у которого нет владельца. При этом бесхозяйной вещью может быть признано только здание (например, дом), земельный участок под эту категорию не подпадает, уточнил депутат в беседе с «Российской газетой».

Сведения о таком объекте должны быть внесены в ЕГРН (сделать это должен муниципалитет). Через год после постановки бесхозяйной недвижимости на учёт муниципалитет вправе обратиться в суд, чтобы признать объект муниципальной собственностью.

«И после этого землю вместе с домом можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить», — объяснил Чаплин.

Ранее Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.