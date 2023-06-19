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Депутат Госдумы Тумусов высказался против перехода на летнее время

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предупредил о вреде для здоровья от перехода на летнее и зимнее время.
Депутат Госдумы Тумусов высказался против перехода на летнее время
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Мы эту проблему обсуждали. Но особой необходимости перехода на летнее или на зимнее время я, например, не вижу. Это катание туда-сюда ничего хорошего не даёт. Ранее время меняли для того, чтобы экономить электроэнергию, типа раньше наступает утро, а мы позже свет включаем, и наоборот. Из-за этого весь сыр-бор затеяли. Но я считаю, что это не нужно. Это, наоборот, на людей отрицательно влияет с точки зрения здоровья», — пояснил он.

Также Тумусов сказал, что в регионах, где есть белые ночи, перевод часов не имеет смысла.

«У нас в Якутии, например, летом белые ночи. Солнце вообще не заходит. Ночью у нас в Якутии светло. Как менять тогда время? Мы же не можем ставить тут дневное время. Поэтому я считаю, что это абсурд — менять время», — заключил депутат.

Ранее врач-терапевт Шота Каландия в беседе с «Известиями» назвал правила, с помощью которых можно улучшить глубину и качество сна.

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