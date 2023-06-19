В России по итогам весны число вакансий для дорожных рабочих и IT-специалистов выросло на 28%
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Об этом сообщает «Радио 1».
Чаще всего весной в стране искали дорожных рабочих, прирост вакансий в этой сфере составил 175%.
На втором месте по увеличению числа вакансий — младшие IT-специалисты или специалисты техподдержки (прирост 147%). На третьем месте — банковские работники (140%).
В Москве минувшей весной по специальности «дорожный рабочий» число вакансий увеличилось в четыре раза, по позиции «банковский работник» — в 3,5 раза.
Прирост числа вакантных мест зафиксировали и по нескольким рабочим специальностям: бетонщик, формовщик, штукатур, строитель, крановщик, монтажник. Также в стране возросло число предложений по трудоустройству для менеджеров по работе с клиентами и домработниц.
Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.