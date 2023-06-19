Бизнес-тренер Юлия Че перечислила черты, характерные для манипулятора

Бизнес-тренер и специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че рассказала, по каким признакам можно распознать манипулятора.

Манипулятор привык использовать время и ресурс другого человека в своих целях, вычислить его можно по ряду поведенческих особенностей. Это позволит сберечь собственные ресурсы и не стать жертвой чужих манипуляций, сообщила специалист в интервью изданию «Вести Подмосковья».

Она отметила, что манипулятор проявляет слишком активный интерес к чужой жизни, стремится угодить, сблизиться, быстро сокращая дистанцию, переходит в роль наставника, который о любом обсуждаемом предмете осведомлён больше и лучше, любит демонстрировать свой особый статус и связи.

Манипулятор зачастую старается скрывать свои истинные намерения и уходит от прямых ответов.

Такие люди достаточно скупы в том, что касается финансового расчёта за общий стол или отдых, при этом любую попытку критики воспринимают крайне негативно и даже агрессивно, отметила Че.

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