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В Севастополе построят новый морской терминал

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В Севастополе запланировано строительство нового морского терминала, включающего комплексы по перевалке пищевых растительных грузов и контейнерных и контейнерно-рефрижераторных грузов.
В Севастополе построят новый морской терминал
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительством Севастополя и ООО «Морской инжиниринговый технополис «Си Мейкер».

«В Севастополе ведётся системная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Наша задача — создать все условия, чтобы крупные инвесторы развивали на территории города свои проекты. Заключение соглашения — ещё один важный шаг на пути к развитию в данном направлении», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Со своей стороны, гендиректор технополиса Игорь Рудецкий отметил, что функционал терминала делает его очень важным инфраструктурным объектом для города.

«Одно из основных преимуществ — новый морской терминал способствует развитию экспорта и импорта в Севастополе, что улучшит условия для развития предпринимательства», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».

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