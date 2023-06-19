МЧС: в Петербурге за сутки потушили девять пожаров из-за поджога тополиного пуха

Девять пожаров из-за поджога тополиного пуха потушили сотрудники МЧС за минувшие сутки в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.

Возгорания возникали из-за того, что дети поджигали тополиный пух во время игр, о чём свидетельствуют очевидцы.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с URA.RU перечислил причины, по которым в последние годы в России увеличилось количество лесных пожаров.