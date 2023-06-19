Нарышкин: потери ВСУ могут негативно сказаться на устойчивости режима Зеленского
- РИА Новости
«Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии. Это, в свою очередь, негативно отразится на устойчивости режима Зеленского», — сказал он в интервью «Российской газете».
По его словам, многие западные военные аналитики выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления украинской армии, цели Киева оценивают как недостижимые.
16 июня российский президент Владимир Путин отметил, что Вооружённые силы Украины не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.