Гибель украинских военных может негативно сказаться на устойчивости режима Владимира Зеленского на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии. Это, в свою очередь, негативно отразится на устойчивости режима Зеленского», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, многие западные военные аналитики выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления украинской армии, цели Киева оценивают как недостижимые.

16 июня российский президент Владимир Путин отметил, что Вооружённые силы Украины не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.