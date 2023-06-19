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Нарышкин: потери ВСУ могут негативно сказаться на устойчивости режима Зеленского

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Гибель украинских военных может негативно сказаться на устойчивости режима Владимира Зеленского на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: потери ВСУ могут негативно сказаться на устойчивости режима Зеленского
  • РИА Новости

«Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии. Это, в свою очередь, негативно отразится на устойчивости режима Зеленского», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, многие западные военные аналитики выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления украинской армии, цели Киева оценивают как недостижимые.

16 июня российский президент Владимир Путин отметил, что Вооружённые силы Украины не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.

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