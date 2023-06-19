Эндокринолог Лернер: избыточный вес у женщин может свидетельствовать об избытке кортизола

Врач-эндокринолог ГКБ имени Плетнёва Маргарита Лернер рассказала об опасном типе ожирения у женщин, признаком которого является то, что жировые отложения на теле распределяются неравномерно, делая фигуру асимметричной.

Если у человека какая-то одна часть тела увеличивается неравномерно, это веский повод обратиться к врачу и пройти обследование, объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Можно считать тревожным сигналом перераспределение веса у женщин по мужскому типу, увеличение живота, появление «вдовьего горбика», стрий (растяжек) и пятен на теле.

«Это может говорить и о патологии гипофиза, и о патологии надпочечников… Это тоже повод задуматься, нет ли избытка кортизола в организме. Это грозное, тяжёлое заболевание, болезнь, или синдром Иценко — Кушинга. Повод обратиться как минимум к эндокринологу», — заключила Лернер.

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