Эндокринолог Лернер: избыточный вес у женщин может свидетельствовать об избытке кортизола
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Если у человека какая-то одна часть тела увеличивается неравномерно, это веский повод обратиться к врачу и пройти обследование, объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Можно считать тревожным сигналом перераспределение веса у женщин по мужскому типу, увеличение живота, появление «вдовьего горбика», стрий (растяжек) и пятен на теле.
«Это может говорить и о патологии гипофиза, и о патологии надпочечников… Это тоже повод задуматься, нет ли избытка кортизола в организме. Это грозное, тяжёлое заболевание, болезнь, или синдром Иценко — Кушинга. Повод обратиться как минимум к эндокринологу», — заключила Лернер.
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