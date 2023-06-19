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В России за десять лет в три раза сократилось число увольнений за несоблюдение дресс-кода

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Сервис по поиску работы SuperJob в ходе исследования выяснил, что за последние десять лет в России число увольнений за несоблюдение рабочего дресс-кода сократилось в три раза.
В России за десять лет в три раза сократилось число увольнений за несоблюдение дресс-кода
  • Gettyimages.ru

Часть работодателей отказались от дресс-кода, сосредоточившись на оценке эффективности работы персонала, пишет «Газета.Ru».

Так, только 4% рекрутеров приходилось увольнять сотрудников за неподобающий внешний вид, тогда как у 93% такого опыта нет. Сократилось и число замечаний работникам по поводу стиля одежды.

При этом каждый девятый россиянин сообщил, что ему хотя бы раз делали замечание за неподобающий внешний вид на работе, 7% из них получали замечания от руководства, 4% — от коллег.

Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.

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