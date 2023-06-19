«Почта России» выпустила серию конвертов по случаю 100-летия «Вечерней Москвы»

По случаю 100-летнего юбилея газеты «Вечерняя Москва», который будут отмечать 6 декабря 2023 года, «Почта России» выпустила серию эксклюзивных почтовых конвертов.

Формат конверта — 110×220 мм, тираж составил 500 тыс. экземпляров, пишет «Вечерняя Москва».

В течение года конверты будут поступать в различные отделения «Почты России». Также приобрести их можно в сети салонов «Коллекционер».

«Вечерняя Москва» — одно из старейших печатных изданий страны. За всё время работы было выпущено почти 40 тыс. номеров газеты.

Ранее ФАН сообщало, что Центробанк выпустит памятную монету, посвящённую 60-летию полёта в космос Валентины Терешковой.