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«Почта России» выпустила серию конвертов по случаю 100-летия «Вечерней Москвы»

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По случаю 100-летнего юбилея газеты «Вечерняя Москва», который будут отмечать 6 декабря 2023 года, «Почта России» выпустила серию эксклюзивных почтовых конвертов.
«Почта России» выпустила серию конвертов по случаю 100-летия «Вечерней Москвы»
  • РИА Новости

Формат конверта — 110×220 мм, тираж составил 500 тыс. экземпляров, пишет «Вечерняя Москва».

В течение года конверты будут поступать в различные отделения «Почты России». Также приобрести их можно в сети салонов «Коллекционер».

«Вечерняя Москва» — одно из старейших печатных изданий страны. За всё время работы было выпущено почти 40 тыс. номеров газеты.

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