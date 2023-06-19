Нарышкин: Украина не уведомляла МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива
- РИА Новости
«О таких работах Киев даже не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в нарушение соглашения с ним о гарантиях», — цитирует его РИА Новости.
По словам Нарышкина, на самом деле топливо отправили на переработку.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что украинское правительство рассматривает возможность подрыва хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове.