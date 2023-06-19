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Нарышкин: Украина не уведомляла МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива

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Украинская сторона не посылала МАГАТЭ уведомлений о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: Украина не уведомляла МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива
  • РИА Новости

«О таких работах Киев даже не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в нарушение соглашения с ним о гарантиях», — цитирует его РИА Новости.

По словам Нарышкина, на самом деле топливо отправили на переработку.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что украинское правительство рассматривает возможность подрыва хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове.

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