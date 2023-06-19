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Стоматолог Фёдоров: зубной имплант может не прижиться из-за болезней дёсен

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Стоматолог-хирург, имплантолог клиники эстетической стоматологии Deva-Dent Дмитрий Фёдоров рассказал о причинах, по которым зубной имплант может не прижиться.
Стоматолог Фёдоров: зубной имплант может не прижиться из-за болезней дёсен
  • Gettyimages.ru

Плохая гигиена полости рта и заболевания дёсен — самые распространённые причины, по которым имплант не приживается, сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».

«Поэтому перед имплантацией необходимо пролечить все заболевания дёсен, которые у вас есть. А после установки тщательно соблюдать правила гигиены. Помимо зубной щётки, вам необходимо ежедневно пользоваться ирригатором. А также раз в полгода-год делать профессиональную гигиену полости рта у стоматолога», — посоветовал врач.

Ранее сообщалось, что хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.

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