Стоматолог Фёдоров: зубной имплант может не прижиться из-за болезней дёсен
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Плохая гигиена полости рта и заболевания дёсен — самые распространённые причины, по которым имплант не приживается, сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».
«Поэтому перед имплантацией необходимо пролечить все заболевания дёсен, которые у вас есть. А после установки тщательно соблюдать правила гигиены. Помимо зубной щётки, вам необходимо ежедневно пользоваться ирригатором. А также раз в полгода-год делать профессиональную гигиену полости рта у стоматолога», — посоветовал врач.
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