Володин: лёгкая промышленность нуждается в поддержке Союзного государства

Лёгкая промышленность нуждается в отдельном внимании и поддержке со стороны Союзного государства.

Об это заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Витебск.

«Лёгкая промышленность нуждается в отдельном внимании», — цитирует его ТАСС.

По словам Володина, в рамках Парламентского собрания Союзного государства приняли решение оказать поддержку отрасли.

Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявил, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.