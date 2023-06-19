Володин: лёгкая промышленность нуждается в поддержке Союзного государства
- РИА Новости
Об это заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Витебск.
«Лёгкая промышленность нуждается в отдельном внимании», — цитирует его ТАСС.
По словам Володина, в рамках Парламентского собрания Союзного государства приняли решение оказать поддержку отрасли.
Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявил, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.