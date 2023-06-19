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Володин: лёгкая промышленность нуждается в поддержке Союзного государства

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Лёгкая промышленность нуждается в отдельном внимании и поддержке со стороны Союзного государства.
Володин: лёгкая промышленность нуждается в поддержке Союзного государства
  • РИА Новости

Об это заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Витебск.

«Лёгкая промышленность нуждается в отдельном внимании», — цитирует его ТАСС.

По словам Володина, в рамках Парламентского собрания Союзного государства приняли решение оказать поддержку отрасли.

Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявил, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.

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