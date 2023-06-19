Юрист Красовская анонсировала изменения по ряду региональных выплат с 1 июля

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 июля этого года вступят в силу изменения, касающиеся ряда региональных выплат.

Так, в Чукотском автономном округе с 1 июля ежемесячная выплата на содержание ребёнка под опекой, в приёмной или патронатной семье будет предоставляться в размере величины прожиточного минимума на ребёнка: в 2023 году это 34 859 рублей, тогда как ранее было 20 тыс. рублей. Об этом специалист сообщила в беседе с Life.ru.

По её словам, в Самарской области с 1 июля изменится порядок расчёта среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей в возрасте до трёх лет.

В Калининградской области многодетные будут получать дополнительную выплату на подготовку к школе в размере 5 тыс. рублей.

А в Ульяновской области жителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставят возможность взамен жилого помещения получить единовременную социальную выплату для приобретения жилья, констатировала Красовская.

Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.