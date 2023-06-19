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Мишустин: кабмин направит 4,6 млрд рублей на развитие сельских территорий

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Правительство России в 2023 году направит 4,6 млрд рублей на развитие сельских территорий раньше, чем планировалось.
Мишустин: кабмин направит 4,6 млрд рублей на развитие сельских территорий
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в 2023 году в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства получат 33 региона.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что государственная поддержка агропромышленного комплекса в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей.

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