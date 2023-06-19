В Свердловской области подросток за рулём автомобиля сбил шестилетнего велосипедиста

В Свердловской области 14-летний подросток за рулём Kia Ceed сбил шестилетнего велосипедиста.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

«Несовершеннолетний велосипедист — мальчик шести лет — получил травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Ребёнок был доставлен в больницу, где у него обнаружили перелом таза и ушиб лёгких.

Уточняется, что водитель вёз трёх пассажиров — 19-летнего молодого человека и двух девушек-подростков — недалеко от посёлка Восточного.

Ранее Newinform со ссылкой на региональное управление МВД сообщило, что в Череповце 41-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок скончался до приезда скорой помощи.