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Собянин: в районах Москвы появится около 68 тысяч новых рабочих мест

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районах столицы появится около 68 тыс. новых рабочих мест.
Собянин: в районах Москвы появится около 68 тысяч новых рабочих мест
  • РИА Новости

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

По словам мэра, маятниковая миграция является одной из характерных черт современной Москвы. Сотни тысяч людей едут на работу в центр, чтобы вечером вернуться в жилые районы.

«В разумных масштабах маятниковая миграция является неизбежной и даже полезной. Но в нашем городе она приняла гипертрофированные масштабы», — отметил глава города.

Власти сделали ставку на создание рабочих мест в районах, в которых проживает большинство горожан. Это должно ликвидировать дисбаланс, отметил мэр.

По его словам, за последнее десятилетие за пределами ТТК было возведено около 36 млн кв. м коммерческой недвижимости, у москвичей стало больше возможностей найти работу рядом с домом.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».

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