Собянин: в районах Москвы появится около 68 тысяч новых рабочих мест
- РИА Новости
Об этом информирует «Вечерняя Москва».
По словам мэра, маятниковая миграция является одной из характерных черт современной Москвы. Сотни тысяч людей едут на работу в центр, чтобы вечером вернуться в жилые районы.
«В разумных масштабах маятниковая миграция является неизбежной и даже полезной. Но в нашем городе она приняла гипертрофированные масштабы», — отметил глава города.
Власти сделали ставку на создание рабочих мест в районах, в которых проживает большинство горожан. Это должно ликвидировать дисбаланс, отметил мэр.
По его словам, за последнее десятилетие за пределами ТТК было возведено около 36 млн кв. м коммерческой недвижимости, у москвичей стало больше возможностей найти работу рядом с домом.
Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».