Собянин: в районах Москвы появится около 68 тысяч новых рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районах столицы появится около 68 тыс. новых рабочих мест.

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

По словам мэра, маятниковая миграция является одной из характерных черт современной Москвы. Сотни тысяч людей едут на работу в центр, чтобы вечером вернуться в жилые районы.

«В разумных масштабах маятниковая миграция является неизбежной и даже полезной. Но в нашем городе она приняла гипертрофированные масштабы», — отметил глава города.

Власти сделали ставку на создание рабочих мест в районах, в которых проживает большинство горожан. Это должно ликвидировать дисбаланс, отметил мэр.

По его словам, за последнее десятилетие за пределами ТТК было возведено около 36 млн кв. м коммерческой недвижимости, у москвичей стало больше возможностей найти работу рядом с домом.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».