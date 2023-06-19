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Диетолог Матыскина рассказала, что напиток из молока помогает быстрее заснуть

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Член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала, что всё большую популярность в соцсетях приобретает рецепт «лунного молока». Есть мнение, что напиток, состоящий из молока, мёда и корицы, придуманный в Древней Индии, помогает быстрее уснуть.
Диетолог Матыскина рассказала, что напиток из молока помогает быстрее заснуть
  • Gettyimages.ru

Белок, если его употребить на ночь, даёт эффект успокоения и расслабления, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.

По её словам, для напитка можно использовать и растительное молоко, но не всякое подойдёт. Не стоит использовать для приготовления молоко из банана, белого риса и орехов, отметила Матыскина.

По её словам, мёда в «лунном молоке» должно быть не более чайной ложки.

Она также предупредила, что людям с диабетом напиток противопоказан.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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