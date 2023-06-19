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Челябинская область заняла третье место по выдаче ипотеки в УрФО

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Челябинская область заняла третье место в рейтинге выдачи ипотеки в Уральском федеральном округе (УрФО).
Челябинская область заняла третье место по выдаче ипотеки в УрФО
  • Gettyimages.ru

Об этом заявило URA.RU со ссылкой на пресс-службу контрольно-счётной палаты.

«Прирост выданных ипотечных кредитов в Челябинской области с начала 2023 года составил +24,1%, что превышает средние показатели прироста как по УрФО (+19,2%), так и по Российской Федерации (+12,8%). По состоянию на 1 мая в регионе было выдано кредитов более чем на 10 535 000 рублей», — заявили в ведомстве.

На текущий момент первые места в рейтинге занимают Тюменская и Свердловская области, где было выдано более 8 тыс. кредитов на сумму более 34 млн рублей (Тюменская область) и более 32 млн рублей (Свердловская область).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ипотека растёт опережающими темпами, её рост составляет 18%.

Как сообщала НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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