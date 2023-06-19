На Кубани возбудили дело из-за получения мальчиком травм после опрокидывания батута
Об этом информирует Следственное управление СКР по региону.
Согласно информации следствия, ребёнок с матерью пошли в детскую игровую зону, где находились четыре надувных батута, которые в последствии опрокинулись вместе с мальчиком. Отмечается, что ребёнок был госпитализирован.
«В настоящее время угрозы жизни и здоровью мальчика не имеется», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл на базе отдыха «Андреевский парк» в Динском районе Краснодарского края.
Ранее в Нижегородской области скончался подросток, которого доставили в больницу из лагеря.