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На Кубани возбудили дело из-за получения мальчиком травм после опрокидывания батута

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На Кубани следователи завели уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетним после опрокидывания батута на территории базы отдыха.

Об этом информирует Следственное управление СКР по региону.

Согласно информации следствия, ребёнок с матерью пошли в детскую игровую зону, где находились четыре надувных батута, которые в последствии опрокинулись вместе с мальчиком. Отмечается, что ребёнок был госпитализирован.

«В настоящее время угрозы жизни и здоровью мальчика не имеется», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на базе отдыха «Андреевский парк» в Динском районе Краснодарского края.

Ранее в Нижегородской области скончался подросток, которого доставили в больницу из лагеря.

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