На Кубани возбудили дело из-за получения мальчиком травм после опрокидывания батута

На Кубани следователи завели уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетним после опрокидывания батута на территории базы отдыха.

Об этом информирует Следственное управление СКР по региону.

Согласно информации следствия, ребёнок с матерью пошли в детскую игровую зону, где находились четыре надувных батута, которые в последствии опрокинулись вместе с мальчиком. Отмечается, что ребёнок был госпитализирован.

«В настоящее время угрозы жизни и здоровью мальчика не имеется», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на базе отдыха «Андреевский парк» в Динском районе Краснодарского края.

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