РИА Новости: ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами среди регионов России по доходам населения
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого РИА Новости.
«В лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг», — говорится в публикации.
Последнее место рейтинга заняла республика Ингушетия.
Ранее Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата.
Тюмень и Челябинск, в свою очередь, были названы городами с самыми доступными «однушками» на вторичном рынке.
Также Москва стала лидером рейтинга среди городов по уровню комфортной жизни для молодёжи.