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РИА Новости: ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами среди регионов России по доходам населения

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Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва снова возглавили рейтинг регионов России по доходам населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого РИА Новости.

«В лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг», — говорится в публикации.

Последнее место рейтинга заняла республика Ингушетия.

Ранее Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата.

Тюмень и Челябинск, в свою очередь, были названы городами с самыми доступными «однушками» на вторичном рынке.

Также Москва стала лидером рейтинга среди городов по уровню комфортной жизни для молодёжи.

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