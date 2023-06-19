РИА Новости: ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами среди регионов России по доходам населения

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва снова возглавили рейтинг регионов России по доходам населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого РИА Новости.

«В лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг», — говорится в публикации.

Последнее место рейтинга заняла республика Ингушетия.

Ранее Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата.

Тюмень и Челябинск, в свою очередь, были названы городами с самыми доступными «однушками» на вторичном рынке.

Также Москва стала лидером рейтинга среди городов по уровню комфортной жизни для молодёжи.