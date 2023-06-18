Сергей Кириенко назвал неравнодушие самым главным в профессии военкоров

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко выразил уверенность, что неравнодушие является самым главным в профессии военных корреспондентов.

Об этом Кириенко сказал на открытии всероссийского молодёжного форума «ШУМ» в Калининграде.

«У искусственного интеллекта нет самого главного — у него нет неравнодушия. А для профессии, которые вы избрали, я верю в то, что самое главное — неравнодушие», — цитирует его РИА Новости.

Кириенко добавил, что пример военкоров, которые работают в зоне специальной военной операции, показывает, что донесение правды до людей иногда требует рисков и жертвенности.

В апреле президент России Владимир Путин отметил госнаградами корреспондентов RT Андрея Филатова и Валентина Горшенина.