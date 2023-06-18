Ребёнок пострадал из-за перевернувшегося батута на Кубани
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По данным краевой прокуратуры, это произошло на базе отдыха «Андреевский парк».
«Ребёнок получил травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.
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