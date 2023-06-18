Ребёнок пострадал из-за перевернувшегося батута на Кубани

В Динском районе Краснодарского края из-за сильного ветра перевернулся батут, пострадал ребёнок.

По данным краевой прокуратуры, это произошло на базе отдыха «Андреевский парк».

«Ребёнок получил травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

В Пригородном районе Северной Осетии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с проливным дождём.

Глава Примгидромета Борис Кубай предупредил, что уже в июне над Приморским краем может нависнуть угроза сразу четырёх тайфунов.