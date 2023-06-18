Жительница рассказала об обстреле ВСУ Новой Таволжанки в Белгородской области 1 июня

Местная жительница Ирина Карабут рассказала RT подробности обстрела Вооружёнными силами Украины Новой Таволжанки в Белгородской области в ночь на 1 июня.

«Нас разбудил жёсткий обстрел. Начали с «Градов», миномётов... Дикий ужас, ад», — рассказала жительница.

Она добавила, что обстрел был похож на землетрясение.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска в ночь на 1 июня предприняли попытку атаковать в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

По данным ведомства, попытка атаки произошла в 03:57 силами группы военных до 30 человек после часового обстрела погранпункта и жилых кварталов Новой Таволжанки.