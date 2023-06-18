В Минобрнауки не рассматривают введение церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах

Церемонию поднятия российского флага и исполнения гимна не планируют вводить в вузах страны. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.

Он подчеркнул, что в высших учебных заведениях нет общего времени начала занятий, оно различается в зависимости от корпуса и курса обучения.

«Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — приводит ТАСС заявление Могилевского в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В июне 2022 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что подписал стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.