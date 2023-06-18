Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минобрнауки не рассматривают введение церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах

Короткая ссылка
Церемонию поднятия российского флага и исполнения гимна не планируют вводить в вузах страны. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
В Минобрнауки не рассматривают введение церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в высших учебных заведениях нет общего времени начала занятий, оно различается в зависимости от корпуса и курса обучения.

«Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», — приводит ТАСС заявление Могилевского в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В июне 2022 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что подписал стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить