В АвтоВАЗе сообщили, что новая Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 млн рублей

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что новая модель Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации автомобиля.

Об этом Соколов сказал в видео, опубликованном в Telegram Минпромторга России.

«Но в среднем цена будет до 2,5 млн», — констатировал он.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Lada X-Cross 5 запланированы на третий квартал 2023 года.