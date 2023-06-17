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В АвтоВАЗе сообщили, что новая Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 млн рублей

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что новая модель Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации автомобиля.
В АвтоВАЗе сообщили, что новая Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом Соколов сказал в видео, опубликованном в Telegram Минпромторга России.

«Но в среднем цена будет до 2,5 млн», — констатировал он.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Lada X-Cross 5 запланированы на третий квартал 2023 года.

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