В АвтоВАЗе сообщили, что новая Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 млн рублей
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что новая модель Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации автомобиля.
- РИА Новости
Об этом Соколов сказал в видео, опубликованном в Telegram Минпромторга России.
«Но в среднем цена будет до 2,5 млн», — констатировал он.
Ранее стало известно, что продажи автомобилей Lada X-Cross 5 запланированы на третий квартал 2023 года.
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