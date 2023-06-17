Путин принял участие в церемонии поднятия флагов в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский лидер прибыл в акваторию Финского залива близ Лахта Центра на катере.

За церемонией поднятия флагов он наблюдал с воды.

Поднятие флагов трёх разных эпох символизировало преемственность поколений, значимость традиций.

Ранее Владимир Путин принял участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2023 году проходит под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».