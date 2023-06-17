Путин принял участие в церемонии поднятия флагов в Санкт-Петербурге
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что российский лидер прибыл в акваторию Финского залива близ Лахта Центра на катере.
За церемонией поднятия флагов он наблюдал с воды.
Поднятие флагов трёх разных эпох символизировало преемственность поколений, значимость традиций.
Ранее Владимир Путин принял участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2023 году проходит под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».