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Путин принял участие в церемонии поднятия флагов в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в Санкт-Петербурге.
Путин принял участие в церемонии поднятия флагов в Санкт-Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский лидер прибыл в акваторию Финского залива близ Лахта Центра на катере.

За церемонией поднятия флагов он наблюдал с воды.

Поднятие флагов трёх разных эпох символизировало преемственность поколений, значимость традиций.

Ранее Владимир Путин принял участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2023 году проходит под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». 

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