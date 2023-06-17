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Мурашко: в России нет проблем с запчастями для отечественных вертолётов санавиации

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В России нет проблем с запчастями для отечественных вертолётов санитарной авиации, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко: в России нет проблем с запчастями для отечественных вертолётов санавиации
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«По отечественным вертолётам нет проблем с запчастями. Во всяком случае, каких-то задержек с этой работой нет», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, значимые проблемы с эксплуатацией машин отсутствуют.

Ранее НСН передавало, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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