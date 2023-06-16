Врач Неудахин рассказал о мерах первой помощи при тепловом ударе
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Человеку с признаками теплового удара, будь то ребёнок или пожилой человек, нужно принять сидячее, а лучше лежачее положение, желательно в помещении, где есть кондиционер, вентилятор или просто сквозняк, сообщил он в беседе с kp.ru.
Если человек в сознании, нужно дать ему попить прохладной воды, а также смочить водой открытые части тела, по возможности снять часть одежды, расстегнуть пуговицы, приложить холод к голове и шее.
Наиболее активно теплоотдача у человека идёт через голову и торс, пояснил Неудахин. Поэтому в первую очередь желательно обеспечить прохладу именно голове (лицу) и верхней части туловища.
Если в течение 15—20 минут пострадавшему не стало лучше, нужно вызвать скорую помощь, подчеркнул врач.
Ранее спасатель Любовь Кулакова в беседе с «Невскими новостями» рассказала, какие действия должен предпринять взрослый в случае, если в дыхательных путях у ребёнка застрял инородный предмет.