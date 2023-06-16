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Врач Неудахин рассказал о мерах первой помощи при тепловом ударе

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Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин рассказал, как помочь человеку в случае теплового удара.
Врач Неудахин рассказал о мерах первой помощи при тепловом ударе
  • Gettyimages.ru

Человеку с признаками теплового удара, будь то ребёнок или пожилой человек, нужно принять сидячее, а лучше лежачее положение, желательно в помещении, где есть кондиционер, вентилятор или просто сквозняк, сообщил он в беседе с kp.ru.

Если человек в сознании, нужно дать ему попить прохладной воды, а также смочить водой открытые части тела, по возможности снять часть одежды, расстегнуть пуговицы, приложить холод к голове и шее.

Наиболее активно теплоотдача у человека идёт через голову и торс, пояснил Неудахин. Поэтому в первую очередь желательно обеспечить прохладу именно голове (лицу) и верхней части туловища.

Если в течение 15—20 минут пострадавшему не стало лучше, нужно вызвать скорую помощь, подчеркнул врач.

Ранее спасатель Любовь Кулакова в беседе с «Невскими новостями» рассказала, какие действия должен предпринять взрослый в случае, если в дыхательных путях у ребёнка застрял инородный предмет.

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