Собянин: Москва заключила 26 торговых соглашений с дружественными странами в этом году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Столичные компании могут представлять свой товар на зарубежных рынках благодаря содействию Московского экспортного центра.
«Иностранных партнёров интересуют, в частности, наши разработки в IT, строительстве, косметической и пищевой индустриях», — отметил Собянин.
По его словам, заключено соглашение с компанией из Саудовской Аравии о поставке автоматизированных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 млн рублей.
Контракт с казахским партнёром на поставку фильтров для воды составил свыше 85 млн рублей, отметил мэр.
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.