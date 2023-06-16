Собянин: Москва заключила 26 торговых соглашений с дружественными странами в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица укрепляет партнёрские отношения с дружественными странами. Так, за этот год было заключено 26 соглашений.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Столичные компании могут представлять свой товар на зарубежных рынках благодаря содействию Московского экспортного центра.

«Иностранных партнёров интересуют, в частности, наши разработки в IT, строительстве, косметической и пищевой индустриях», — отметил Собянин.

По его словам, заключено соглашение с компанией из Саудовской Аравии о поставке автоматизированных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 млн рублей.

Контракт с казахским партнёром на поставку фильтров для воды составил свыше 85 млн рублей, отметил мэр.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.