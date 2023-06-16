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Собянин: Москва заключила 26 торговых соглашений с дружественными странами в этом году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица укрепляет партнёрские отношения с дружественными странами. Так, за этот год было заключено 26 соглашений.
Собянин: Москва заключила 26 торговых соглашений с дружественными странами в этом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Столичные компании могут представлять свой товар на зарубежных рынках благодаря содействию Московского экспортного центра.

«Иностранных партнёров интересуют, в частности, наши разработки в IT, строительстве, косметической и пищевой индустриях», — отметил Собянин.

По его словам, заключено соглашение с компанией из Саудовской Аравии о поставке автоматизированных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 млн рублей.

Контракт с казахским партнёром на поставку фильтров для воды составил свыше 85 млн рублей, отметил мэр.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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