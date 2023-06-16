Мантуров заявил о наращивании российским ОПК усилий по производству беспилотников
- РИА Новости
«В частности, это беспилотники», — сказал Мантуров Интерфаксу, отвечая на вопрос, по каким направлениям планируется нарастить усилия.
По его словам, это направление будет активно развиваться.
Ранее НСН передавало, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.