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Мантуров заявил о наращивании российским ОПК усилий по производству беспилотников

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Российский оборонно-промышленный комплекс наращивает усилия по производству беспилотников, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров заявил о наращивании российским ОПК усилий по производству беспилотников
  • РИА Новости

«В частности, это беспилотники», — сказал Мантуров Интерфаксу, отвечая на вопрос, по каким направлениям планируется нарастить усилия.

По его словам, это направление будет активно развиваться.

Ранее НСН передавало, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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