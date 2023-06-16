В пресс-службе АвтоВАЗа объяснили, почему Греф не смог завести Lada Aura с первого раза

В пресс-службе АвтоВАЗа объяснили, почему глава Сбербанка Герман Греф не смог завести новую Lada Aura с первого раза.

«Автомобиль не смог завестись у Грефа по причине того, что машина после поездки была заглушена, при этом передача была включена. Следующая попытка завести автомобиль не получилась, так как сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. После перевода автомата в режим «Паркинг» автомобиль завелся», — рассказали «Известиям» в пресс-службе.

Как отмечается, вместе с Грефом автомобиль протестировал министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил журналистам на ПМЭФ-2023, что новое семейство автомобилей Lada после Granta получит название Iskra.

Ожидается, что продажи начнутся в 2025 году.

Также АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую модель — кроссовер Lada X-Cross 5.