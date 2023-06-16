Исследование показало, что путешествия — идеальный вид отдыха для большинства россиян
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Об этом пишут «Известия».
Так, 49%, говоря об идеальном отпуске, мечтали бы посещать новые города, 42% — отдыхать на пляже, 30% — проводить время в лесу, вдали от города.
По 28% респондентов хотели бы отправиться в круиз на лайнере и отдохнуть на даче.
За кругосветное путешествие отдали голоса 26% респондентов, за автопутешествие — 24%, за поход в горы — 20%.
Ещё 18% мечтают провести отпуск в престижном отеле, 16% — устроить гастротур по ресторанам и барам, а 11% признались, что хотели бы просто больше развлекаться на отдыхе.
Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.