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Исследование показало, что путешествия — идеальный вид отдыха для большинства россиян

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Сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» провели исследование с целью выяснить, как россияне представляют себе идеальный отпуск.
Исследование показало, что путешествия — идеальный вид отдыха для большинства россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

Так, 49%, говоря об идеальном отпуске, мечтали бы посещать новые города, 42% — отдыхать на пляже, 30% — проводить время в лесу, вдали от города.

По 28% респондентов хотели бы отправиться в круиз на лайнере и отдохнуть на даче.

За кругосветное путешествие отдали голоса 26% респондентов, за автопутешествие — 24%, за поход в горы — 20%.

Ещё 18% мечтают провести отпуск в престижном отеле, 16% — устроить гастротур по ресторанам и барам, а 11% признались, что хотели бы просто больше развлекаться на отдыхе.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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