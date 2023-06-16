Костин считает нецелесообразной покупку пакета «Яндекса» по рыночной цене

Глава ВТБ Андрей Костин считает нецелесообразной покупку пакета «Яндекса» новыми инвесторами по рыночной цене.

«Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях… Это рыночная получается (сделка. — RT)», — прокомментировал Костин в кулуарах ПМЭФ вопрос о сделке по покупке доли в «Яндексе».

Как пишет РИА Новости, он напомнил про указ президента, согласно которому западные компании должны предоставить российским покупателям скидку в размере не менее 50% от стоимости актива.

«У нас есть указ президента: за 50%… а здесь идёт речь о рыночной сделке, американским инвесторам… Надо по схеме «Фортума» действовать: забрать в управление и вернуть им, когда закончатся санкции. Моя позиция на сегодняшний день», — сказал он.

Ранее Костин заявил о заинтересованности ВТБ в покупке доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов.

Как сообщалось, российские бизнесмены Владимир Потанин и Вагит Алекперов выслали компании «Яндекс» предложение о покупке её контрольного пакета акций.

В конце ноября прошлого года «Яндекс» объявил о реструктуризации: предполагается, что материнская Yandex N.V. (Нидерланды) выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу компаний, которая сохранит бренд, и выйдет из числа её акционеров.