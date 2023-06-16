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Костин считает нецелесообразной покупку пакета «Яндекса» по рыночной цене

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Глава ВТБ Андрей Костин считает нецелесообразной покупку пакета «Яндекса» новыми инвесторами по рыночной цене.
Костин считает нецелесообразной покупку пакета «Яндекса» по рыночной цене
  • РИА Новости

«Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях… Это рыночная получается (сделка. — RT)», — прокомментировал Костин в кулуарах ПМЭФ вопрос о сделке по покупке доли в «Яндексе».

Как пишет РИА Новости, он напомнил про указ президента, согласно которому западные компании должны предоставить российским покупателям скидку в размере не менее 50% от стоимости актива.

«У нас есть указ президента: за 50%… а здесь идёт речь о рыночной сделке, американским инвесторам… Надо по схеме «Фортума» действовать: забрать в управление и вернуть им, когда закончатся санкции. Моя позиция на сегодняшний день», — сказал он.

Ранее Костин заявил о заинтересованности ВТБ в покупке доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов.

Как сообщалось, российские бизнесмены Владимир Потанин и Вагит Алекперов выслали компании «Яндекс» предложение о покупке её контрольного пакета акций.

В конце ноября прошлого года «Яндекс» объявил о реструктуризации: предполагается, что материнская Yandex N.V. (Нидерланды) выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу компаний, которая сохранит бренд, и выйдет из числа её акционеров.

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