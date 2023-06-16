Ульяновская область поставит несколько десятков беспилотников для нужд российских военных
Об этом информирует ТАСС.
«Несколько наших компаний уже продемонстрировали свои летательные аппараты. Испытания эти прошли на отлично», — сказал глава региона.
По его словам, уже получен предварительный заказ на несколько десятков БПЛА, они уже находятся в производстве.
Также Русских добавил, что Ульяновская область вошла в пилотный проект по созданию кластера по производству БПЛА.
Ранее глава «Калашникова» Алан Лушников заявил, что усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году.
Также сообщалось, что российские учёные из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету, предназначенную для поражения подводных целей.