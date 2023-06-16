Ульяновская область поставит несколько десятков беспилотников для нужд российских военных

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что компании региона произведут для нужд российских военных несколько десятков беспилотных летательных аппаратов.

Об этом информирует ТАСС.

«Несколько наших компаний уже продемонстрировали свои летательные аппараты. Испытания эти прошли на отлично», — сказал глава региона.

По его словам, уже получен предварительный заказ на несколько десятков БПЛА, они уже находятся в производстве.

Также Русских добавил, что Ульяновская область вошла в пилотный проект по созданию кластера по производству БПЛА.

Ранее глава «Калашникова» Алан Лушников заявил, что усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году.

Также сообщалось, что российские учёные из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету, предназначенную для поражения подводных целей.