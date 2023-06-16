Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ульяновская область поставит несколько десятков беспилотников для нужд российских военных

Короткая ссылка
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что компании региона произведут для нужд российских военных несколько десятков беспилотных летательных аппаратов.

Об этом информирует ТАСС.

«Несколько наших компаний уже продемонстрировали свои летательные аппараты. Испытания эти прошли на отлично», — сказал глава региона.

По его словам, уже получен предварительный заказ на несколько десятков БПЛА, они уже находятся в производстве.

Также Русских добавил, что Ульяновская область вошла в пилотный проект по созданию кластера по производству БПЛА.

Ранее глава «Калашникова» Алан Лушников заявил, что усовершенствованный АК-12 может появиться в зоне СВО уже в 2023 году.

Также сообщалось, что российские учёные из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету, предназначенную для поражения подводных целей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить