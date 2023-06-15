Мантуров сообщил о планах восстановить в новых регионах около 70 предприятий в 2023 году
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По его словам, в новых регионах в общей сложности находится около 600 промышленных предприятий.
«Мы восстановили работу уже 115 предприятий, в этом году примерно ещё 70 предприятий будет восстановлено. Всё зависит от ритмичности той работы, которая проводится с нашими коллегами из Минобороны», — цитирует Мантурова ТАСС.
Министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев ранее на полях ПМЭФ сообщил, что в регионе запустят более 100 предприятий.
В конце мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все находящиеся в регионе промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года.