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Мантуров сообщил о планах восстановить в новых регионах около 70 предприятий в 2023 году

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В 2023 году в новых регионах планируется восстановить порядка 70 предприятий, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».
Мантуров сообщил о планах восстановить в новых регионах около 70 предприятий в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, в новых регионах в общей сложности находится около 600 промышленных предприятий.

«Мы восстановили работу уже 115 предприятий, в этом году примерно ещё 70 предприятий будет восстановлено. Всё зависит от ритмичности той работы, которая проводится с нашими коллегами из Минобороны», — цитирует Мантурова ТАСС.

Министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев ранее на полях ПМЭФ сообщил, что в регионе запустят более 100 предприятий.

В конце мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все находящиеся в регионе промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года.

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