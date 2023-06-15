Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава Центра развития инклюзии Чешев: необходимо усилить контроль над доступной средой для туристов

Короткая ссылка
Руководитель Центра развития инклюзии, параатлет Дмитрий Чешев выразил мнение, что до государства необходимо донести просьбу туристов и спортсменов с инвалидностью о систематизации законодательной базы в сфере туризма, и особенно в части доступной среды.
Глава Центра развития инклюзии Чешев: необходимо усилить контроль над доступной средой для туристов
  • Gettyimages.ru
  • © freemixer

Об этом пишет «ПолитЭксперт».

«Нужно, чтобы она реально работала», — заявил он.

Чешев считает, что сервис для людей с инвалидностью автоматически становится доступным для всех категорий населения, включая активных туристов.

«Например, в музее есть пандус. Моя бабушка может по нему пройти! Моя сестра — маленькая худенькая девушка — тоже. Доступной средой пользуются все. Бордюры, лифты — это комфортно. Всё больше людей выбирают аудиогиды, и я в том числе. Мне удобно в своём темпе изучать экспонаты, не переживая, что я не успею за группой. Поэтому инициатива Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга по развитию доступной среды для туристов в регионах крайне актуальна», — заявил он.

В середине апреля сообщалось, что в Госдуме поддержали предложение рабочей группы по развитию инклюзивного туризма о том, чтобы ввести в России туристический кешбэк для инвалидов. Такой запрос в правительство разработает глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить