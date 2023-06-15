Глава Центра развития инклюзии Чешев: необходимо усилить контроль над доступной средой для туристов

Руководитель Центра развития инклюзии, параатлет Дмитрий Чешев выразил мнение, что до государства необходимо донести просьбу туристов и спортсменов с инвалидностью о систематизации законодательной базы в сфере туризма, и особенно в части доступной среды.

Об этом пишет «ПолитЭксперт».

«Нужно, чтобы она реально работала», — заявил он.

Чешев считает, что сервис для людей с инвалидностью автоматически становится доступным для всех категорий населения, включая активных туристов.

«Например, в музее есть пандус. Моя бабушка может по нему пройти! Моя сестра — маленькая худенькая девушка — тоже. Доступной средой пользуются все. Бордюры, лифты — это комфортно. Всё больше людей выбирают аудиогиды, и я в том числе. Мне удобно в своём темпе изучать экспонаты, не переживая, что я не успею за группой. Поэтому инициатива Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга по развитию доступной среды для туристов в регионах крайне актуальна», — заявил он.

В середине апреля сообщалось, что в Госдуме поддержали предложение рабочей группы по развитию инклюзивного туризма о том, чтобы ввести в России туристический кешбэк для инвалидов. Такой запрос в правительство разработает глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).