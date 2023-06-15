Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Курской области женщина погибла после нападения быка, её муж получил травмы

Короткая ссылка
Бык напал на супружескую пару в Курской области, женщина погибла, мужчина получил травмы, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
В Курской области женщина погибла после нападения быка, её муж получил травмы
  • РИА Новости

Животное напало на местных жителей в Фатежском районе.

«Бык напал на супружескую пару. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался», — сказали в СК.

Следователи начали процессуальную проверку.

По информации «Известий», инцидент произошёл утром в селе Солдатском, бык отвязался от стойла, хозяева попытались вернуть животное домой, однако он выбежал на луг, где была семейная пара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить