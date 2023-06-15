В Курской области женщина погибла после нападения быка, её муж получил травмы

Бык напал на супружескую пару в Курской области, женщина погибла, мужчина получил травмы, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Животное напало на местных жителей в Фатежском районе.

«Бык напал на супружескую пару. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался», — сказали в СК.

Следователи начали процессуальную проверку.

По информации «Известий», инцидент произошёл утром в селе Солдатском, бык отвязался от стойла, хозяева попытались вернуть животное домой, однако он выбежал на луг, где была семейная пара.