В Курской области женщина погибла после нападения быка, её муж получил травмы
- РИА Новости
Животное напало на местных жителей в Фатежском районе.
«Бык напал на супружескую пару. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался», — сказали в СК.
Следователи начали процессуальную проверку.
По информации «Известий», инцидент произошёл утром в селе Солдатском, бык отвязался от стойла, хозяева попытались вернуть животное домой, однако он выбежал на луг, где была семейная пара.