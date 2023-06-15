Глава Ruptly Токтосунова рассказала о технологии верификации контента

Руководитель Ruptly Динара Токтосунова в ходе сессии о медиабизнесе в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о технологии верификации контента.

«Если мы последние семь лет пользовались различными опенсорс-технологиями, в том числе зарубежными, например, для такого важного процесса, как верификация видео контента... Да, это использование спутниковых видео и сверка картинок через различные платформы, то теперь мы полностью замыкаем это в своё приложение, в свою разработку», — сообщила она.

По её словам, цель в этом году — не только полностью перейти на данную разработку, но и поделиться ей с клиентами, со СМИ, для того, чтобы все могли быть более независимыми и выдавали только хороший проверенный контент.