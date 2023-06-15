Глава Ruptly Токтосунова назвала чистой политикой блокировку облака и архива агентства в 2022 году
«Что случилось в апреле 2022 года. Одна очень известная американская хостинговая компания отключила нам без предупреждения в один момент доступ ко всему нашему архиву. Тогда это было 150 тыс. видео, сейчас это уже 160 тыс. Конечно, мы готовились к тому, чтобы уходить от них, но это, признаюсь, застало нас врасплох. Что нам помогло буквально за сутки сориентироваться — это то, что у нас были уже подписанные договоры и были очень хорошие человеческие отношения с двумя тоже большими провайдерами — китайской и российской платформами. Мы с тех пор сильно диверсифицировались и храним материалы и там и там», — сказала она.
По её словам, ситуация с блокировкой — «это какая-то история вне бизнеса, чистая политика».
Она отметила, что не было предоставлено никакого времени для ухода.