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Глава Ruptly Токтосунова назвала чистой политикой блокировку облака и архива агентства в 2022 году

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Руководитель Ruptly Динара Токтосунова в ходе сессии о медиабизнесе в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о ситуации с блокировкой архива и облака видеоагентства в апреле прошлого года.

«Что случилось в апреле 2022 года. Одна очень известная американская хостинговая компания отключила нам без предупреждения в один момент доступ ко всему нашему архиву. Тогда это было 150 тыс. видео, сейчас это уже 160 тыс. Конечно, мы готовились к тому, чтобы уходить от них, но это, признаюсь, застало нас врасплох. Что нам помогло буквально за сутки сориентироваться — это то, что у нас были уже подписанные договоры и были очень хорошие человеческие отношения с двумя тоже большими провайдерами — китайской и российской платформами. Мы с тех пор сильно диверсифицировались и храним материалы и там и там», — сказала она.

По её словам, ситуация с блокировкой — «это какая-то история вне бизнеса, чистая политика».

Она отметила, что не было предоставлено никакого времени для ухода.

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