Глава СЖР Соловьёв: при преподавании должны проверяться профессиональные навыки лектора

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова обязать блогеров получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности.

Собеседник RT отметил, что блогеры «занимаются самостоятельным творчеством, за свои слова не отвечают и никакой ответственности на себя не берут».

Он добавил, что любые предложения, которые когда-либо выдвигались по структуризации блогерского движения или отдельных блогеров, попытки зарегистрировать их как СМИ «почти всегда были безуспешны».

«Потому что у некоторых наших сограждан гораздо лучше получается собирать аудиторию при помощи, например, нецензурной лексики, каких-то странных хохм или непроверенных слухов... И при этом вдруг регистрироваться как СМИ, проверять информацию, использовать правильный русский язык. Вряд ли очень многие блогеры согласятся», — уверен Соловьёв.

По его мнению, если речь идёт ещё и о преподавании, то «это уже совсем другая сфера деятельности», и за этим вопросом должны следить представители Министерства просвещения.

«Если кто-то где-то преподаёт, то тут уже не сильно важно, блогер человек или нет. Здесь, скорее, нужно уточнять его профессиональные с этой точки зрения навыки», — заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать блогеров получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности, а также помечать специальными предупреждающими сообщениями их контент.

Как объяснил Милонов, многие россияне часто идут получать знания к сомнительным лекторам или блогерам, не имеющим каких-либо разрешений и лицензий на осуществление преподавательской деятельности.