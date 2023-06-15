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В Саратове умер госпитализированный после курения вейпа подросток

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Подросток, попавший в реанимацию после курения вейпа, скончался в больнице в Саратове. Об этом сообщили в СК России по Саратовской области.
В Саратове умер госпитализированный после курения вейпа подросток
  • РИА Новости

«Следователями СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего в городе Саратове», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, молодому человеку было 15 лет.

Как ранее рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, 29 мая подросток был доставлен в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии после курения вейпов.

В апреле Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.

Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции для граждан увеличится до 2—5 тыс. рублей.

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