В Саратове умер госпитализированный после курения вейпа подросток
- РИА Новости
«Следователями СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего в городе Саратове», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, молодому человеку было 15 лет.
Как ранее рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, 29 мая подросток был доставлен в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии после курения вейпов.
В апреле Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.
Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции для граждан увеличится до 2—5 тыс. рублей.