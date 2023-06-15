Мастер фэншуй Чодрон посоветовала отказаться от массивных люстр в спальне

Мастер фэншуй Татьяна Чодрон рассказала, какие предметы домашней обстановки могут негативно повлиять на здоровье обитателей жилища.

Так, источник воды рядом со спальным местом может грозить развитием болезней мочеполовой системы, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

Она рекомендовала не устанавливать над кроватью массивные люстры, в особенности с острыми, направленными вниз деталями.

«Такие вещи будут оказывать «давление» на тело. Заболеет в первую очередь тот орган, над которым они висят», — уточнила Чодрон.

По её словам, также не стоит ставить плиту вплотную к холодильнику или мойке, иначе есть риск проблем с пищеварением. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см, заключила она.

Ранее психолог Людмила Суздальцева беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.