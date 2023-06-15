Мастер фэншуй Чодрон посоветовала отказаться от массивных люстр в спальне
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Так, источник воды рядом со спальным местом может грозить развитием болезней мочеполовой системы, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».
Она рекомендовала не устанавливать над кроватью массивные люстры, в особенности с острыми, направленными вниз деталями.
«Такие вещи будут оказывать «давление» на тело. Заболеет в первую очередь тот орган, над которым они висят», — уточнила Чодрон.
По её словам, также не стоит ставить плиту вплотную к холодильнику или мойке, иначе есть риск проблем с пищеварением. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см, заключила она.
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