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Ребёнок утонул в бассейне сауны в Новосибирске

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Ребёнок утонул в бассейне сауны в Новосибирске, сообщил Следственный комитет. Следователи осмотрели место происшествия, сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.
Ребёнок утонул в бассейне сауны в Новосибирске
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Пресс-служба СК рассказала, что инцидент произошёл вечером 14 июня. Компания взрослых с детьми находилась в одной из саун в Октябрьском районе города.

«В какой-то момент 10-летний ребёнок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна», — говорится в заявлении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как были обнаружены тела двух девочек 12 и 14 лет в Никольском пруду в Санкт-Петербурге.

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