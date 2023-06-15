РИА Новости: украинские диверсанты бросили в Белгородской области много натовского оружия
Об этом РИА Новости рассказал разведчик с позывным «Кара».
«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО», — сказал российский военный.
При этом он добавил, что оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах. Именно там, по словам разведчика, украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по российским военнослужащим.
Ранее в ЛНР нашли базу диверсантов в гаражном кооперативе.
Также ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в районе Григоровки.