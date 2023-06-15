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РИА Новости: украинские диверсанты бросили в Белгородской области много натовского оружия

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Российские разведчики находят много натовского оружия после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области.

Об этом РИА Новости рассказал разведчик с позывным «Кара».

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО», — сказал российский военный.

При этом он добавил, что оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах. Именно там, по словам разведчика, украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по российским военнослужащим. 

Ранее в ЛНР нашли базу диверсантов в гаражном кооперативе.

Также ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в районе Григоровки.

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