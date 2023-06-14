В МЭР предложили ввести льготы для переехавших в Россию иностранцев

В Минэкономразвития предложили ввести налоговые льготы для переехавших в Россию иностранцев, заявил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач.

«Минэкономразвития предлагает предусмотреть в законодательстве удобные механизмы для релокации», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что в ведомстве предложили таможенные и налоговые льготы, снятие ограничений на финансовые операции путём предоставления статуса проживающего, курсы русского языка, консульское сопровождение и т. д.

Российский президент Владимир Путин ранее подписал указ, уточняющий условия предоставления гражданства России в упрощённом порядке иностранным гражданам, которые в период спецоперации заключили контракты на прохождение военной службы в российской армии.

Согласно указу, вносятся изменения в соответствующий документ от 30 сентября 2022 года.