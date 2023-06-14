Минфин: ставка НДФЛ для работающих за рубежом в 13—15% позволит избежать оттока сотрудников

Единая ставка НДФЛ в 13—15% для работающих в удалённом формате сотрудников, являющихся как налоговыми резидентами, так и нерезидентами России, позволит избежать оттока сотрудников из страны. Об этом заявил замглавы российского Минфина Алексей Сазанов.

«Если вводить 30%-ую ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там», — приводит РИА Новости его слова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сазанов отметил, что в таком случае могут быть потеряны не только доходы от НДФЛ, но и от страховых взносов.

«Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и нерезидентов», — сказал он.

В мае в Минфине России сообщили, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удалённо, будет единой — 13—15%.

В министерстве подчеркнули, что ставка не будет зависеть от того, работает человек по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера.