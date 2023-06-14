Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минфин: ставка НДФЛ для работающих за рубежом в 13—15% позволит избежать оттока сотрудников

Короткая ссылка
Единая ставка НДФЛ в 13—15% для работающих в удалённом формате сотрудников, являющихся как налоговыми резидентами, так и нерезидентами России, позволит избежать оттока сотрудников из страны. Об этом заявил замглавы российского Минфина Алексей Сазанов.

«Если вводить 30%-ую ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там», — приводит РИА Новости его слова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сазанов отметил, что в таком случае могут быть потеряны не только доходы от НДФЛ, но и от страховых взносов.

«Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и нерезидентов», — сказал он.

В мае в Минфине России сообщили, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удалённо, будет единой — 13—15%.

В министерстве подчеркнули, что ставка не будет зависеть от того, работает человек по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить