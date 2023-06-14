Минфин: ставка НДФЛ для работающих за рубежом в 13—15% позволит избежать оттока сотрудников
«Если вводить 30%-ую ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там», — приводит РИА Новости его слова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Сазанов отметил, что в таком случае могут быть потеряны не только доходы от НДФЛ, но и от страховых взносов.
«Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и нерезидентов», — сказал он.
В мае в Минфине России сообщили, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удалённо, будет единой — 13—15%.
В министерстве подчеркнули, что ставка не будет зависеть от того, работает человек по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера.